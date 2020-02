Luciano Gaucci è morto, Battistoni: "Lascia un vuoto incolmabile" - Terzo Binario News

È morto Luciano Gaucci. Lo storico presidente del Perugia è deceduto a Santo Domingo, all’età di 81 anni.

“Tutto il mondo del calcio e non solo è in lutto, per la scomparsa di Luciano Gaucci. Il Presidente, uno degli uomini più capaci, appassionati, vulcanici e avanguardisti, lascia un vuoto incolmabile per amici e parenti. Tante le sue esternazioni famose, altrettanti i successi: fu Patron del Perugia calcio, ma anche della Viterbese. In entrambe le città, ha lasciato il segno e si è fatto amare”. Queste le parole del senatore Francesco Battistoni.

È stato uno dei più grandi scopritori di talenti del calcio, scrivendo pagine importanti di storia per questo sport. Ho avuto l’onore di conoscerlo, collaborarci, e di poter imparare moltissimo da lui; anche per questo, sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari, a cui mi stringo in questo immenso dolore. Nessuno potrà mai dimenticarlo, ciao Presidente! Ciao Luciano”.

Questo il messaggio di cordoglio del Perugia: “Il Presidente Massimiliano Santopadre e tutto l’A.C. Perugia Calcio partecipano al cordoglio della famiglia Gaucci per la scomparsa di Luciano e si uniscono al dolore dei suoi cari.

Unico nel suo genere, appassionatissimo di calcio, è stato uno dei personaggi più noti del panorama calcistico di quel periodo. Nell’era Gaucci, iniziata nel 1991, il Perugia ottenne una promozione in Serie B, due promozioni in Serie A, una semifinale di Coppa Italia, una Coppa Intertoto, l’accesso alla Coppa Uefa e un ottavo posto nella massima serie.

Ha lanciato calciatori del calibro di Marco Materazzi e Hidetoshi Nakata.

Luciano Gaucci si è spento all’età di 81 anni, dopo una lunga malattia.

Santopadre: “Grande protagonista della storia del Club e del calcio italiano. La sua visione, il suo coraggio, il suo carisma resteranno per sempre impressi nel cuore dei tifosi biancorossi e della nostra gloriosa società. Ciao Luciano!”.