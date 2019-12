Luci sul Parco degli Acquedotti: da stasera si illumina - Terzo Binario News

“Ci siamo. Un altro momento atteso e fortemente richiesto da molti di voi sta per accadere. Stasera (27 dicembre) alle 18,30 – alla presenza della sindaca Virginia Raggi – si accenderà il nuovo impianto di illuminazione progettato e realizzato dal Dipartimento Lavori Pubblici nel parco degli Acquedotti”. Così Monica Lozzi, presidente del Municipio VII.

“Un luogo simbolo questo, storico e suggestivo, ma che spesso ha vissuto brutti eventi di cronaca, a tutti tristemente noti. Proprio per questo abbiamo tanto insistito per ‘fare’ luce su quest’area e renderla più sicura per le centinaia di persone che giornalmente la vivono. E le nostre richieste non sono cadute nel vuoto. Ringraziamo dunque il Dipartimento Lavori Pubblici per l’impianto e vi diamo appuntamento a stasera per il conto alla rovescia”.