Luci nuove ad Allumiere - Terzo Binario News

Partiti i lavori per la nuova illuminazione di Allumiere. Nel comune collinare hanno potuto attingere a dei fondi messi a disposizione dal Viminale, volti a migliorare la sicurezza dei paesi, per rinfrescare e migliorare la luce nelle strade. L’intervento è previsto in diverse fasi: nella prima, appena partita, si effettua la sostituzione dei corpi illuminanti fissati sul fabbricato delle attività commerciali di piazza della Repubblica.

Verranno sostituiti i vecchi fari, oggi fuori norma e mal funzionanti, con impianti a led di potenza inferiore ma con una luminosità maggiore. “Basti pensare – dicono dal Palazzo Comunale – che i vecchi illuminatori generavano 250 watt mentre quelli nuovi sono da 50w, così da avere una maggiore illuminazione abbattendo i consumi, le spese e di conseguenza l’inquinamento, tema quest’ultimo molto caro alla nostra Amministrazione>.

Nella seconda e terza fase, si penserà al miglioramento estetico degli edifici: luci nuove sulla facciata del Palazzo Comunale, mai fissate prima, “per lo più a tema scenografico e proiettori per risaltare la chiesa>. Il terzo passaggio sarà dedicato al Palazzo Camerale, oggetto peraltro anche di lavori di restauro, dove le luci saranno solo scenografiche “per esaltare ancor di più tutta la sua bellezza> concludono dal Comune di Allumiere.