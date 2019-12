Lucha y Siesta, avviati i colloqui con le donne per soluzioni alloggiative e continuità percorso - Terzo Binario News

Garantire alle donne vittime di violenza che occupano l’immobile Atac in via Lucio Sestio la tutela e la protezione necessaria, insieme alla prosecuzione del percorso individuale di fuoriuscita dalla violenza. Con questo obiettivo sono stati avviati dall’Amministrazione Capitolina i colloqui individuali con ogni donna, a cui si stanno illustrando nel dettaglio le soluzioni alloggiative personalizzate individuate dal Comune di Roma.



L’Amministrazione Capitolina ha infatti individuato un insieme articolato di soluzioni, calibrate sulle realtà e le necessità individuali di ciascuna ospite, insieme ai loro figli minori. Il percorso delle donne sarà supportato dalla rete dei Centri Antiviolenza di Roma Capitale e dei Servizi Sociali municipali e potrà avvenire, in un’ottica di continuità, insieme alle figure professionali del progetto Lucha y Siesta.

Cinque appartamenti sono messi a disposizione dall’Amministrazione nei Municipi VII e VIII, insieme a posti dedicati del circuito capitolino di Semiautonomia per mamme con figli minori e all’interno di Case Rifugio per le donne che si trovano in una fase di ‘alto rischio’.

Inoltre, l’Amministrazione Capitolina ha individuato un immobile nel Municipio VII per sperimentare il modello rappresentato dalla Casa delle donne Lucha y Siesta, di cui si riconoscono il valore e l’esperienza e che si vuole sostenere verso un percorso di crescita e sviluppo nella legalità.

L’immobile in via Lucio Sestio 10, attualmente occupato dalle donne e dalle attiviste di Lucha y Siesta, rientra nel concordato preventivo di Atac. I liquidatori lo metteranno in vendita, all’asta, nel 2020. Il Giudice Delegato e i Commissari Giudiziali hanno accordato a Roma Capitale la proroga, richiesta dalla stessa Amministrazione, del distacco delle utenze, per il tempo utile indicato a ricollocare le donne insieme ai loro bambini e a consentire la liberazione spontanea dell’immobile da parte delle attiviste. La priorità dell’Amministrazione Capitolina è garantire protezione a ogni singola donna e sostenerne il percorso di fuoriuscita dalla violenza, un percorso in cui è importante conservare e valorizzare l’esperienza e il modello rappresentato dal progetto Lucha y Siesta, con cui si continuerà a portare avanti massimo raccordo e condivisione.