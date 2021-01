Lotteria Italia: premi di seconda categoria, Lazio protagonista - Terzo Binario News

È il Lazio la regione protagonista delle vincite di seconda categoria della Lotteria Italia, con cinque dei 25 premi da 50mila euro ciascuno (tutti assegnati a Roma), ma il Piemonte, riporta agipronews, si piazza al secondo posto con quattro tagliandi fortunati e un bottino da 200mila euro. Terzo posto per Campania, Emilia-Romagna e Sicilia con tre premi ciascuno. Due vincite da 50mila euro sono andate anche in Abruzzo e Veneto. Un premio a testa, infine, per Lombardia (Pavia), Liguria (Genova) e Sardegna (Ales).

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D’ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO