Lotteria Italia: i biglietti vincenti, a Roma terzo premio da 1 milione e mezzo - Terzo Binario News

Quest’anno il biglietto della Lotteria Italia 2019 celebra i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna. Il biglietto – costo 5 euro – ha offerto ricchi premi a partire da quello di prima categoria da 5 milioni di euro. Ben 6.717.269 i biglietti venduti.

QUESTI I BIGLIETTI DI PRIMA CATEGORIA

O 005538 Torino 5 MILIONI DI EURO

P 463112 Gonars (UD) 2 MILIONI E MEZZO DI EURO

N 121940 Roma (distributore locale) 1 MILIONE E MEZZO DI EURO

P 370303 Erba (CO) 500MILA EURO

C 127922 Lucca 1 MILIONE DI EURO

QUI SERIE E NUMERI DEI 20 BIGLIETTI DA 100MILA EURO (PREMIO SECONDA CATEGORIA)

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO RE

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA BA

F409216 SALERNO

D133481 PAVIA

E346697 TORINO DI SANGRO CH

P431020 PALO DEL COLLE BA

P412570 LAVIS TN

M059274 RICCIONE

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI

RMA473573 TORTONA AL

M160464 TRIESTE

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINATO TO

L’estrazione finale dei premi di prima categoria è stata ospitata dalla puntata speciale dei «Soliti Ignoti – Il ritorno», in onda lunedì 6 gennaio 2020. L’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha comunica l’elenco dei biglietti

venduti nelle singole province in questa edizione della Lotteria Italia (VEDI QUI).

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti (1.324. 870). Nel dettaglio, 1.035.340 a Roma, 142.660 a Frosinone, 60.230 a Viterbo, 43.920 a Latina e 42.720 a Rieti.

COME RISCUOTERE IL PREMIO



BIGLIETTO CARTACEO

Il biglietto vincente, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a:

• Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta;

• qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale. I premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2019.

BIGLIETTO ON LINE

La richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta, presentando la seguente documentazione:

• stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco);

• documento d’identità del titolare del conto gioco;

• codice fiscale del titolare del conto gioco;

• codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Il vincitore potrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale. Il promemoria di gioco può essere sempre recuperato dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco. Il promemoria di gioco può essere sempre recuperato dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco.

Il pagamento avviene entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio, gli stessi saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con l’unica App ufficiale per Lotteria Italia è stato possibile acquistare il biglietto direttamente dallo smartphone, registrare il codice del biglietto per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri e, dopo l’estrazione del 6 gennaio, verificare l’eventuale vincita di uno dei premi di Lotteria Italia. Per scaricare la app basta inquadrare il QR Code oppure visita dal tuo smartphone il sito www.mylotteries.it/lotteriaitalia



Dal 2 dicembre 2019 non è stato più possibile registrare i biglietti per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri.

Puoi consultare qui le vincite settimanali effettuate durante la trasmissione televisiva «Soliti Ignoti – Il ritorno» abbinata alla Lotteria Italia.