Lotta al biodigestore, manifestazione dei Fridays for future sabato davanti il Tribunale - Terzo Binario News

La lotta paga, sempre. Sono queste le parole che descrivono al meglio la nostra lotta territoriale da tre anni a questa parte, una lotta impegnativa ma

necessaria. Lo scrive il movimento civitavecchiese Friday for future, apprendendo con piacere la notizia che è stata scongiurata la centrale a gas a Tvn, ma sottolienando come penda sulla città l’arrivo di un megabiodigestore.

Quindi i Fridays for future invitano la cittadinanza alla manifestazione da loro organizzata contro il biodigestore, appuntamento sabato 26 alle 09:30, al parcheggio del tribunale.

“Tutti assieme nuovamente sotto la stessa battaglia: La battaglia del riscatto – affermano -. Con oggi non si vince una battaglia che dura da tre anni, con oggi si è vinta una battaglia che andava avanti oramai da 70 anni.

E’ stato grazie a chi non ha mai mollato e a chi, amando la propria città, ha messo davanti a tutto la sicurezza di quest’ultima.

Siamo figli di questa città tanto quanto chi ha manifestato prima di noi, abbiamo semplicemente continuato un processo inevitabile e obbligatorio per chiunque, come noi, tiene alle proprie radici.”

“E’ con questa consapevolezza (e questa temporanea felicità) – prosegue il movimento – che chiediamo il ritiro del progetto che è in procedimento presso il MiTe. Non ci arrendiamo come non si è arreso chi ha combattuto prima di noi,

chiediamo che Civitavecchia (e di conseguenza la sua cittadinanza) sia

finalmente in grado di vedere un risvolto futuro dal punto di vista

ambientale e occupazionale, tramite i progetti alternativi portati

anche in regione. Il mondo è sempre stato salvato da chi guarda

avanti, e i progetti alternativi sono il simbolo del futuro.

La felicità di questa notizia non ci toglie l’amarezza dell’apprendere

che un nuovo progetto (Un biodigestore di 120 000 tonnellate) è stato

approvato nel nostro territorio”.