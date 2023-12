“Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”: successo per la raccolta sangue a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Loro lo hanno versato, noi lo doniamo”: successo per la raccolta sangue a Civitavecchia

Si è svolta nella mattinata di oggi (lunedì 18 dicembre 2023, ndr) a Civitavecchia, la manifestazione nazionale denominata “Loro lo hanno versato, Noi lo doniamo”, la quale intende onorare la memoria dei nostri militari che in guerra e in pace hanno sacrificato la loro vita per la Comunità Nazionale.

L’evento promosso in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia e organizzato dalla locale sezione “Sergente Maggiore M.O.V.E. Roberto CUOMO in collaborazione con l’AVIS Comunale di Civitavecchia OdV-Sezione “Mario Villotti” ETS con personalità giuridica e con la Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia, ha permesso la raccolta di un cospicuo numero di sacche di sangue, di cui cinque donate da militari dell’Esercito in servizio.

Il presidente della sezione ANSI Paolo Giardini, ringrazia il presidente dell’Avis Fabio Lisiola, il presidente della Croce Rossa Italiana Roberto Petteruti e il volontario Sergio Vito Di Meglio, per la fattiva collaborazione, per il supporto fornito nell’organizzazione e tutti i donatori che hanno aderito alla nobile iniziativa.