Pestato 17enne a Colleferro: la visita in ospedale del sindaco Sanna e dell'assessore regionale D'Amato - Terzo Binario News

“Lorenzo è fuori pericolo”, i due aggressori accompagnati in carcere

Questa mattina l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna si sono recati all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, per sincerarsi dello stato di salute del giovane Lorenzo, vittima di una aggressione ieri nel comune di Colleferro”. Così sulla pagina Facebook di Salute Lazio.

“Lorenzo è fuori pericolo e costantemente monitorato dall’equipe medica di neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale del San Giovanni”.

Le parole di Nicola Zingaretti

“Ho chiamato il sindaco di Colleferro ,Pierluigi Sanna, con il quale siamo stati in contatto costante, per esprimere il mio sostegno e quello della Regione a Lorenzo, il ragazzo pestato ieri e alla sua famiglia.Dopo la tragedia di Willy Monteiro, siamo ripiombati nell’incubo”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio,

“Questa volta, per fortuna, si è evitato il peggio. Grazie alle Forze dell’Ordine per aver individuato i responsabili. La nostra comunità deve restare vigile e continuare a mobilitarsi per isolare i violenti”.

Colleferro: aggredito e picchiato 17enne

L’episodio è accaduto alle 17,20 su corso Filippo Turati, all’altezza di piazza della Repubblica. Il 18enne e il 19enne hanno puntato un gruppo di coetanei, per futili motivi. Tra le altre cose, per adesso non sono emersi elementi relativi a “scontri” annunciati via social network. Ad avere la peggio è il minore, preso a pugni sul volto. Poi è caduto, sbattendo la testa. A quel punto uno dei due aggressori avrebbe colpito con un calcio la vittima, che ha riportato la frattura della mandibola in più punti e la frattura del setto nasale, oltre ad avere il labbro spaccato. Inizialmente è stato trasportato all’ospedale di Colleferro, poi è stato trasferito al San Giovanni di Roma: la prognosi è riservata.

Violenza in strada a Colleferro

Nel tardo pomeriggio i due aggressori sono stati identificati e trovati a casa dal personale del commissariato di Colleferro, diretto da Francesco Mainardi. Sono state effettuate le perquisizioni domiciliari a casa degli indagati, che hanno portato al sequestro degli abiti indossati durante l’episodio in questione. In particolare, uno dei due stava lavando una maglia nella lavatrice. Sequestrati anche i cellulari dei ragazzi. Sottoposti al fermo di polizia giudiziaria, secondo le indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, sono stati accompagnati in carcere.

Il sindaco: “Chi ha visto, parli”

“Non avrei mai pensato di riprovare certe sensazioni, di risentire un nodo alla gola così stretto”. Così Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro. “Ieri sera alla fine ci sono andato personalmente in Ospedale, assieme al sindaco di Segni Piero Cascioli. Ci siamo accertati che il giovane partisse immediatamente per il San Giovanni e che la mamma potesse andare con lui, dopo che lo splendido personale del Pronto Soccorso aveva già stabilizzato la situazione. Con la mamma siamo stati fino a che non è arrivata l’ambulanza che poi è partita per Roma; sono riuscito a parlare anche un po’ con lui, a fatica”.

“Un ragazzo ferito nell’orgoglio che resisteva al dolore con atteggiamento stoico, che si sottoponeva al tampone nonostante il dolore che provava sul viso tumefatto. Avrei voluto stringerlo ma non era possibile: ho cercato di fargli capire che eravamo tutti con lui e che “tutti” significa comunità. Non so se il Covid ha peggiorato o meno la situazione ma ripeto che quanto è accaduto non si può accettare. Ringrazio e mi congratulo con la Polizia di Stato per l’ottimo lavoro svolto nell’assicurare alla giustizia i responsabili. So che anche la Polizia Locale ha dato una mano e ne sono orgoglioso”.

“Se fossero scappati sparendo, i responsabili avrebbero macchiato ancor di più l’onore della nostra Colleferro. Assieme al Sindaco di Segni, raccogliendo l’appello della Polizia di Stato, invitiamo tutti i cittadini che hanno assistito alla scena a recarsi in caserma per testimoniare sull’accaduto: la vostra testimonianza è e sarà preziosa affinché si possano chiarire le dinamiche.

Colleferro e la morte di Willy Monteiro

Quanto avvenuto sabato pomeriggio ha riportato alla mente la morte di Willy Monteiro, giovane massacrato di botte a Colleferro fuori da un locale.

