L'orchestra Filarmonica di Civitavecchia in concerto a Tarquinia • Terzo Binario News

Il 10 agosto alle ore 21.30 l’Orchestra della A.C.M. Filarmonica di Civitavecchia eseguirà un concerto di musica classica con ingresso libero fino ad esaurimento posti presso il sagrato della Chiesa di Santa Maria in Castello in Tarquinia (VT) .

L’orchestra della Filarmonica di Civitavecchia, diretta dal maestro Riccardo Schioppa e composta da oltre 30 elementi, eseguirà il Concierto de Aranjuez scritto nel 1939 dal compositore e pianista spagnolo Joaquin Rodrigo per chitarra e orchestra e che vedrà esibirsi il maestro Angelo Colone.

Molti sono i musicisti che hanno reinterpretato l’opera : tra loro John Williams, Paco de Lucia, Miles Davis e Carlos Santana.

A seguire il pubblico ascolterà l’Ouverture dall’opera Il signor Bruschino di Rossini e la sinfonia n.101 di Haydn detta L’Orologio.

L’evento è inserito nel cartellone estivo di Etruria musica Festival 2023, XX edizione.

