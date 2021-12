L'opposizione sul consiglio di Montalto: "Squilibri di bilancio certificati, così frugano nelle tasche dei cittadini"  - Terzo Binario News

“Dal Consiglio Comunale del 30 novembre è emersa una situazione molto seria e preoccupante.

Gli squilibri di bilancio certificati dagli uffici comunali rimangono, e il rimedio proposto dai nostri governanti è sempre il solito: frugare nelle tasche dei cittadini.

La maggioranza ci ha annunciato che questo anno, dopo le bollette degli anni 2019 e 2020, ci faranno pagare anche la bolletta dell’acqua consumo 2021!

L’anno non è ancora finito ma chiedono alla gente di anticipargli i soldi per coprire i buchi di bilancio che hanno creato !Come se non bastasse la Giunta Comunale ha previsto un sostanziale aumento della bolletta per l’anno 2022, al fine di cedere rapidamente il servizio idrico alla società Talete.

E stanno preparando anche numerose cartelle esattoriali per la spazzatura degli anni 2013, 2014 2015 fino ad arrivare al giorno d’oggi… peccato che molte richieste di pagamento sono sbagliate perché i cittadini hanno già versato i soldi al comune. Ancora una volta le scelte organizzative della Giunta si rivelano sbagliate…assunzioni di amici degli amici, personale mal collocato negli uffici con la conseguenza che l’ufficio tributi è indietro di otto anni nel recupero crediti e l’ufficio urbanistica impiega mediamente cinque mesi per evadere le richieste di accesso agli atti dei tecnici e dei cittadini ! Con il rischio di perdere l’opportunità del superbonus 110%.E mentre da una parte spremono i cittadini, dall’altra in Consiglio il Sindaco Caci ed il Vicesindaco Benni minimizzano la gravità della situazione e addirittura ci dicono che non ci sono mai stati disequilibri di bilancio smentendo cosi il responsabile dei servizi finanziari e la stessa Corte dei Conti che chiede invece chiarimenti ufficiali.Ma il massimo della confusione e dell’impreparazione è stato toccato quando hanno risposto alle nostre interrogazioni sul Muro al fiume Fiora e sulla Protezione Civile.Il Sindaco è stato costretto a smentire le affermazioni che il suo ViceSindaco Luca Benni, quando era reggente del Comune, aveva sbandierato ! Benni disse ai montaltesi che la Regione avrebbe accolto le modifiche al progetto sul MURO sul fiume Fiora, mentre in Consiglio il Sindaco ha dovuto ammettere che nessuna proposta è stata accettata ! Nessuna, zero assoluto ! Ormai si governa con le bugie, a tutto danno per il territorio ed i cittadini. Ed il futuro della nostra nautica appare sempre più nero, tanto è vero che la maggioranza non ricordava né i divieti alla realizzazione della banchina e degli arredi portuali che potrebbero garantire almeno il mantenimento della nostra nautica da diporto e il futuro per i pescatori professionisti che da questa attività traggono sostentamento per loro e le loro famiglie, né l’esistenza del Comitato NO MURO limitandosi a dire di aver notato “qualche cartello in giro per il paese” !Si é dimenticato di aver incontrato nel suo ufficio il Comitato neanche un mese fa ? e di aver dato anche in quel caso come risposta un disarmante “vi faremo sapere” ? Intanto i lavori vanno avanti e termineranno ad agosto 2022.Infine, sulla Protezione Civile Comunale l’assessore Fabio Valentini è andato in evidente confusione, non riuscendo a riferire al Consiglio quanto costa ai cittadini l’ufficio di Protezione Civile Comunale. Ha dovuto, però, ammettere che la Protezione Civile Comunale, organizzata dalla maggioranza e sostenuta con denaro pubblico, nel 2021 ha fatto ZERO interventi, mentre la Provic Arci 1 ne ha fatti ben 177 ! Ulteriore prova del fallimento di questa maggioranza e delle sue scelte amministrative !”

I consiglieri comunali Corniglia Francesco, Socciarelli Emanuela e Fedele Marco.