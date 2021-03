L'opposizione: "Maggioranza di Civitavecchia senza capigruppo, Tedesco ai titoli di coda" - Terzo Binario News

“La Conferenza dei Capigruppo di oggi aveva all’ordine del giorno una serie di atti da portare in Consiglio comunale. Come opposizione responsabile abbiamo sostenuto tutti i provvedimenti importanti per la città, come la variante urbanistica che impedirà l’insediamento di impianti di rifiuti nel centro abitato (come il biodigestore alla zona industriale) e quello per il riscatto del diritto di superficie delle case popolari.

Poi si è passati alla delibera sull’Imu, propedeutica al bilancio previsionale, e il provvedimento è stato bocciato perché la maggioranza non aveva capigruppo sufficienti per contrastare l’opposizione.

Il bilancio previsionale e le delibere propedeutiche sono atti di governo, ma questa maggioranza ha dimostrato di essere ormai ai titoli di coda. I cittadini si stanno drammaticamente accorgendo che l’impegno di questa amministrazione gravita in luoghi lontani da quello che viene definito bene comune e lo scotto che ne pagherà la città aumenta ogni giorno di più”.

I capigruppo di M5S, La Svolta, PD, Lista Tarantino, Fratelli d’Italia