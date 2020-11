L'opposizione diserta il consiglio di Ladispoli: "Sicurezza non garantita" - Terzo Binario News

Stasera è in programma il consiglio comunale a Ladispoli ma l’opposizione ha fato sapere ufficialmente che non ci sarà, per paura del Covid. L’assessora Cordeschi è stata contagiata e secondo la minoranza la sicurezza non può essere garantita.

“Con la presente comunichiamo che i sottoscritti Consiglieri Comunali di Ladispoli non saranno presenti al Consiglio Comunale convocato questa sera.

Riunirsi oggi in presenza, per lo svolgimento del consiglio comunale, non garantisce la sicurezza dei partecipanti dall’eventuale esposizione al virus del COVID-19.

L’aula, parzialmente inagibile, seppure sanificata per intero, almeno così ci è parso dalle foto postate dalla Presidente Caredda nella chat WhatsApp dei capigruppo, non garantisce le giuste distanze e, soprattutto, il necessario ricambio d’aria del locale; requisiti questi indispensabili a dichiarare l’aula consigliare a norma in base alle disposizioni sanitarie per la lotta alla diffusione del COVID – 19.

La situazione, anche alla luce dei contagi e contatti stretti di positivo, rilevati tra le file della giunta Grando, e considerato che tra i consiglieri di maggioranza vi sono esponenti della corrente negazionista, che non danno quindi garanzia del rispetto corretto e continuativo dell’uso dei DPI anticovid, è tale che riteniamo di non poter presenziare quindi in tali condizioni il consiglio comunale senza mettere a rischio la nostra salute.

Si sarebbe potuto optare facilmente, come chiesto da tutti i consiglieri di minoranza, in maniera congiunta, per lo svolgimento a distanza online del consiglio comunale, ma questa richiesta non è stata presa minimamente in considerazione dall’amministrazione Grando.

Movimento Civico “Si Può Fare” – Loddo Giuseppe;

Movimento Civico “Insieme per Ladispoli” – Fabio Ciampa;

Movimento 5 Stelle – Antonio Pizzuti Piccoli, Ida Rossi, Francesco Forte;

Partito Democratico – Federico Ascani, Marco Pierini;

Movimento Civico “Ladispoli Città” – Eugenio Trani, Maria Concetta Palermo