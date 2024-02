L'opposizione di Fiumicino: "Cultura e sport ridotti ad un varietà e tifo da stadio" • Terzo Binario News

I Consiglieri Meloni, Petrillo e Miccoli “salutano” l’Assessora dimissionaria Torresi

Cultura e sport sono il centro nevralgico delle società, quella cornice irrinunciabile della crescita personale e umana dell’individuo e del suo contesto.

Ridurre lo sport ad una curva da stadio e la cultura al solo “varietà” e alla propaganda politica di parte , non è esattamente ciò che una comunità aperta, attiva, eterogenea ed in crescita come Fiumicino, si aspetta e merita.

Quanto fin qui fatto dall’assessora dimissionaria Torresi, non è stato certo all’altezza della città che conosciamo, ed è senza rimpianto alcuno che la salutiamo e le auguriamo buon lavoro per i suoi futuri, prestigiosi impegni.

Al contempo ci aspettiamo dalla neo assessora Poggio, della quale certo apprezziamo la conoscenza più profonda della vita della nostra città e una “cortesia istituzionale” più spiccata, un cambio di passo deciso:

un’offerta culturale in grado di cogliere tutte le sfumature e anime della nostra società e la promozione, valorizzazione, predisposizione di nuovi spazi pubblici a sostegno concreto dello straordinario panorama sportivo che caratterizza Fiumicino e che ha contribuito negli anni a darle e a dare a tutti noi lustro e riconoscibilità.

(L’apertura del campo da basket terminato da mesi a Passoscuro sarebbe già un bel segnale)

Siamo consapevoli del fatto che si troverà a trattare temi complessi, per i quali servono competenze specifiche e grande esperienza e seppur con il grande rispetto e la lealtà che ci appartengono, manterremo alte le aspettative.

continueremo a batterci, a vigilare e proporre alternative ogni qual volta non riconosceremo negli investimenti proposti la scelta migliore per la città.

Nel recente passato, interpretando tra l’altro il sentire di tutte le località, non abbiamo condiviso né gli investimenti per gli eventi estivi, dei quali attendiamo la rendicontazione dettagliata, né le spese per le luminarie non proporzionate alla spesa né tantomeno equamente distribuite.

Confidiamo nella capacità dell’assessore Poggio di operare scelte in discontinuità con chi la ha preceduta, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte integrante e fondamentale della città ed ogni sensibilità non venga mai privata della necessaria attenzione.

Lo dichiarano i consiglieri della Lista Civica Ezio Sindaco

Paola Meloni

Angelo petrillo

Giuseppe Miccoli