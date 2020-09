L'opera a Santa Marinella sabato 5 settembre - Terzo Binario News

Un concerto dedicato all’Opera Lirica attende i melomani sabato 5 settembre presso la Sala-Teatro della Chiesa di San Giuseppe in Santa Marinella (Roma). I solisti dell’Associazione Il Melodramma, diretta dal Maestro Roberto Magri, interpreteranno brani celebri come “Una furtiva lacrima” di Donizetti, “E lucevan le stelle” e “Vissi d’arte” di Puccini, “La donna è mobile” di Verdi, “Là ci darem la mano” di Mozart, per citarne solo alcuni fra i più noti.

Sarà presente anche questa volta il tenore Marco Bianchi, che il pubblico di Santa Marinella ha già avuto modo di applaudire nel concerto di agosto, ma non mancheranno le novità: il debutto di due giovani promesse della lirica: Clodia Giallatini ed Angelo Ingrosso; e la presenza del soprano americano Beverly Valderrama, special guest star. Questo il cast al completo: Mario Pochini (basso); Simone Barretta (baritono); Marco Bianchi, Giuseppe Frignani e Alberto Marino (tenori); Patrizia Antuofermo, Cinzia Barretta, Maria Rosaria Grablovitz e Barbara Grossi (soprani). Al pianoforte il M° Rosalba Lapresentazione.



Un concerto memorabile che chiuderà alla grande la stagione concertistica estiva, e per il quale è stato coniato il suggestivo titolo “IL MELODRAMMA SALUTA L’ESTATE”.Posti contingentati con obbligo di distanziamento. E’ possibile prenotare chiamando i numeri 338-3400242 oppure 333-9580064. Il programma completo della serata è disponibile in home page su http://www.stjosephchoir.it .