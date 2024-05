Looxury, lo shopping di lusso che corre sul web • Terzo Binario News

Molto spesso si pensa che un capo lussuoso sia inarrivabile. Vero, i prezzi scritti sul cartellino in alcune boutique farebbero impallidire chiunque. Ma non tutti ancora sanno, che il lusso corre anche sul web e con prezzi certamente più calmierati. Questo, è il caso di Looxury, e-commerce per l’acquisto di abbigliamento, accessori e gioielli di lusso, nuovi e usati, dell’imprenditrice di Ladispoli Valeria Sergio.

Looxury è un e-commerce italiano, capace di offrire un’esperienza di shopping unica e impeccabile, ma soprattutto sicura e protetta nel pieno rispetto dei dati personali e ovviamente della qualità dei prodotti in vendita.

Ogni prodotto presente sul sito è attentamente valutato per garantire che soddisfi rigorosi standard di qualità. Prodotti autentici e garantiti, sia nuovi che usati, in modo che il cliente possa godere di pezzi di design senza compromessi.

Looxury è un importante esempio di imprenditoria giovanile, nato dal sogno di Valeria di lavorare nel mondo della moda e del lusso, poi divenuto realtà.

Sia chiaro, ci vuole in ogni caso un capitale di partenza per avviare un’attività simile, ma ciò che maggiormente conta è la determinazione, l’ingegno, la fantasia, valori che Valeria ha messo in campo tutti e in contemporanea, per renderla oggi un punto di riferimento nello shopping online del lusso.

Potete dare uno sguardo ai prodotti in vendita visitando il sito www.looxury.it