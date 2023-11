L'onda antisemita preoccupa anche in Italia, tornano le stelle di David sui muri • Terzo Binario News

Dopo Parigi e Vienna, ora Roma e Milano.

La nuova ondata di antisemitismo allarma anche l’Italia, dove proseguono gli episodi di minacce al popolo ebraico e aumentano sui muri di alcuni quartieri le scritte con stelle di David. Il simbolo, utilizzato anche dai nazisti come metodo di identificazione degli ebrei, è comparso almeno in due casi nei giorni scorsi a Milano, compresa la parete di un palazzo in cui abita una professoressa di origini ebraiche, mentre nella capitale è comparso associato alla foto di un bambino rapito da Hamas.

Per accertare la matrice di quest’ultimo gesto gli investigatori stanno mettendo in fila una serie di elementi, con l’obiettivo di capire se quella fosse una risposta ad una bandiera palestinese esposta nello stesso palazzo, a piazza Bologna, una zona di Roma dove vivono molti cittadini di religione ebraica. Altri oltraggi erano già stati invece commessi nel quartiere romano di Trastevere, dove sono state vandalizzate alcune pietre di inciampo dedicate ai deportati nei campi di sterminio. E in Francia le stelle di David erano comparse nei pressi di abitazioni e negozi di ebrei mentre in Austria era finito nel mirino persino un cimitero, dato alle fiamme con tanto di svastiche. Ad essere preoccupato sulla convergenza di un “antisemitismo di ritorno” è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che spiega: “Ci sono anche aggregazioni di altra natura che stiamo monitorando, controllando”, perché i rischi possono arrivare “non solo da Hamas che ci dichiara Paese in qualche modo a rischio” e “non solo da lupi solitari” o dallo “spontaneismo di tipo terroristico”.

Fonte, ANSA.IT