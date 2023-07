L'omaggio delle Dogane di Civitavecchia alla Capitaneria per il 158esimo • Terzo Binario News

L’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, rappresentato dal Direttore Silvia Amato, ha partecipato alla cerimonia per i 158 anni delle Capitanerie di Porto.

L’evento, che si è svolto nella storica cornice del Forte Michelangelo alla presenza di diversi esponenti del Governo a partire dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni, del Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Carlone, e del Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, è stata occasione per ripercorrere la storia delle Capitanerie di Porto dal 1865 ad oggi, e ribadire l’importanza del loro impegno per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita in mare.

La presenza dell’Agenzia alla cerimonia dimostra ancora una volta la sinergia con le Capitanerie di Porto e con tutte le istituzioni che garantiscono la gestione del territorio in uno spirito di lealtà e collaborazione.