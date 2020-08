L'Olmetto Monteroni denuncia i furti in zona al sindaco di Ladispoli e alla Prefettura - Terzo Binario News

Il Comitato Olmetto Monteroni ha preso carta e penna e scritto a Grando e Prefettura, a causa dei furti avvenuti in zona.

“Il nostro quartiere, come altri nei comuni limitrofi, sta subendo furti che potrebbero degenerare in atti di violenza come spesso riportato dalla cronaca, ma anche episodi di vandalismo scaturiti dallo scarico di materiali e rifiuti di ogni genere, in attesa dei tempi di attuazione del PdL, urgono interventi concreti ed immediati.

L’aspetto più critico è rappresentato dallo stato delle strade che, oltre alla totale mancanza di manutenzione, non essendo dotate di qualsiasi forma di illuminazione e controllo, facilita e favorisce l’azione da parte dei malviventi che agiscono indisturbati con i furti nonché l’abbandono di rifiuti di qualsiasi natura, per non parlare della difficoltà, in caso di necessità di transito di servizi di emergenza come vigili del fuoco o ambulanze o eventuali interventi di forze di polizia.

Ci preme ribadire che, nonostante vengano versate imposte in misura pari a quelle di una di zona villini di lusso, le stesse non siano mai state reinvestite sul quartiere, situazione più volte rappresentata a Codesta spettabile amministrazione.

Per quanto sopra esposto chiediamo una serie di azioni riguardanti il controllo del quartiere da parte delle forze di polizia con regolare cadenza e l’installazione di fototrappole, come già in uso in altre zone di Ladispoli; un intervento sulle strade con l’installazione di un numero adeguato di lampioni autoalimentati (almeno agli incroci) e la messa in opere di scoline in grado di assicurare, almeno per i prossimi due anni, la percorribilità delle strade.

Ultima, ma non trascurabile questione, definire una soluzione per l’accesso all’acqua potabile da parte dei cittadini,

Come associazione di quartiere riteniamo ragionevoli tali richieste sia per il costo totale non elevato sia perché esistono diritti reali da parte dei residenti sempre in virtù dei tributi pagati da questo territorio da molti anni; diversamente l’Amministrazione non può che essere ritenuta unica responsabile per eventuali danni, disagi gravi o episodi di insicurezza dovuti al perdurare dell’assenza di adeguati interventi.

Restiamo In attesa di un gradito sollecito riscontro, restando a disposizione per eventuali chiarimenti o incontri chiarificatori.

Il Comitato Direttivo dell’Olmetto Monteroni