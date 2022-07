Logistica Enel a Civitavecchia, la Uil: "Noi esclusi al tavolo regionale" • Terzo Binario News

Il segretario generale della Uil trasporti Lazio, Maurizio Lago: “Speriamo di poter derubricare quanto accaduto come un incidente di percorso”

“Rivendichiamo un ruolo da protagonisti nella discussione sullo sviluppo della logistica a Civitavecchia”.

Così in una nota il segretario generale della Uil trasporti Lazio, Maurizio Lago.

Apprendiamo da una nota stampa dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, che si e’ svolto presso la sede della Regione Lazio a Roma un incontro in merito al progetto Enel sullo sviluppo della logistica a Civitavecchia, che ha visto la partecipazione – tra gli altri – delle organizzazioni sindacali Filt, Cgil e Usb.

Il Porto di Civitavecchia ha sempre avuto l’attenzione massima da parte della Uil Trasporti, nella consapevolezza del ruolo strategico che esso ricopre per il nostro territorio, ed anche in chiave nazionale ed internazionale, nell’ambito della movimentazione di persone e merci.

Rivendichiamo un ruolo da protagonisti nella discussione circa il progetto in argomento e, nei giorni in cui si celebra l’XI congresso nazionale della nostra organizzazione, che ha evidenziato in molti passaggi l’importanza dell’unità del sindacato confederale, ci auguriamo – continua Lago – di poter derubricare quanto accaduto come un incidente di percorso, come una infelice disattenzione, e non come l’inaugurazione di un nuovo modo di concepire i rapporti con le parti sociali da parte della Giunta Regionale”, conclude la nota.