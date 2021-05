Loddo: "Irrigazione rotta a Marina di Palo" - Terzo Binario News

Il consigliere comunale di Si Può Fare Giuseppe Lodo ha preso carta e penna e ha scritto all’assessora De Santis, al sindaco Grando e al comandante della locale Blasi per segnalare il mancato funzionamento dell’irrigazione per le aiuole di Marina di Palo.

Alcuni cittadini mi hanno segnalato il mancato funzionamento dell’impianto di irrigazione per le aree verdi nel tratto di lungomare in oggetto.

Tale circostanza si traduce nella trasformazione delle aiuole in zone desertiche, ad aggravare la situazione l’uso improprio delle già menzionate aree da parte di cittadini irrispettosi che lo utilizzano come aree di sosta e/o di svago.

Marina di Palo, per sua conformazione naturale e per le opere eseguite dalle passate Amministrazioni, è bellissimo e merita altro riguardo.

Considerato l’approssimarsi della stagione estiva chiediamo che venga ripristinato l’impianto di irrigazione, e venga effettuata una ricognizione delle parti di muretto

ammalorato al fine da rendere decoroso e sicuro il luogo – non guasterebbe dare una bella pulita anche ai resti della villa romana divenuti ricettacolo di rifiuti, erba e sabbia.

È necessario inoltre garantire una vigilanza stretta atta a scongiurare l’uso improprio delle aree verdi”.

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Loddo