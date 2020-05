Loddo: "Grazie a Flavia Servizi, un patrimonio di Ladispoli" - Terzo Binario News

“Doveroso ringraziare i tecnici e gli operai del servizio idrico della Flavia Servizi srl che ieri (domenica) hanno lavorato dalle prime luci dell’alba fino al pomeriggio e senza sosta su un guasto importante in Via del Mare per garantire l’approvvigionamento idrico ad una parte della città.

Nonostante le voci di un ipotesi dell’amministrazione del Sindaco Grando di cassa integrazione e di riduzione degli stipendi – spero che rimangano solo voci – e l’incertezza su tempi e modalità del passaggio ad ACEA -ATO2 i dipendenti del comparto idrico non hanno mai fatto venire meno il loro impegno per garantire alla città un servizio efficiente e tempestivo, come in occasione del guasto al pozzo di Statua del 21 aprile scorso.

Indipendentemente dalla maggioranza che governa, Flavia Servizi è, e rimane un patrimonio importante della città, e come tale va tutelato”.

Consigliere Comunale del Movimento Civico “Si Può Fare” G. Loddo