Loddo a Grando e alla Cordeschi: "Proroga per i buoni spesa a Ladispoli" - Terzo Binario News

Lettera sui buoni spesa del consigliere di Si Può Fare Giuseppe Loddo indirizzata al sindaco Grando e all’assessore Cordeschi in cui chiede la proroga dell’accettazione delle domande.

“Diversi cittadini mi hanno contattato per aver scoperto in ritardo l’esistenza del

bando per l’ottenimento dei buoni pasto riservati a soggetti in stato oggettivo di

difficoltà economiche.

Le persone che si sono rivolte a me non hanno grande dimestichezza con la

tecnologia digitale, e visto che quasi tutta la comunicazione riguardo al già

menzionato bando è avvenuta su testate giornalistiche on line e sui social, non hanno appreso per tempo l’esistenza di questa opportunità.

Ciò premesso, chiedo all’Amministrazione Comunale che con gli eventuali residui del precedente bando sia fatto un ulteriore avviso per distribuire le risorse avanzate a coloro che non hanno fatto istanza.

Per il futuro suggerisco all’Amministrazione di utilizzare, per la diffusione di

importanti comunicazioni, anche gli strumenti tradizionali come l’affissione di

manifesti.

Non tutti – soprattutto le persone anziane – dispongono degli strumenti e delle

conoscenze per poter attingere le notizie dalla rete e dai social”.



Consigliere Comunale G. Loddo