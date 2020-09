Locali mensa della Melone, Trani spalla di Agresti: "Leggere le fake news di Grando peggiora solo le cose" - Terzo Binario News

“L’amministrazione comunale del sindaco Grando ha – tra gli altri – un compito istituzionale, quello di dialogare con le altre istituzioni, a partire dalla scuola, non chiudersi in una torre d’avorio falsificando ogni racconto, per venire poi puntualmente smentita il giorno dopo, alimentando scontri perenni, e dividendo la città in ogni occasione”. Eugenio Trani, consigliere di Movimento civico Ladispoli, è entrato a gamba tesa sulla querelle in merito ai locali mensa dell’istituto Comprensivo Corrado Melone.

Terzo Binario (QUI LA NOTIZIA) ha riportato il duello apparso sui social che ha visto da una parte il sindaco di Ladispoli e dall’altra Riccardo Agresti, dirigente del plesso scolastico. Il primo ha detto: “Se il dirigente avesse accettato la proposta del Comune, la Melone avrebbe ancora i suoi due locali refettorio”. L’altro ha replicato: “Dove ha imparato il sindaco da favola a diffondere fake news?”.

Trani da par sua ha evidenziato: “Ladispoli non ha bisogno di questo, ma il sindaco Grando non sembra averlo compreso continuando imperterrito su una strada pericolosa. Ciò che avviene sulla scuola è molto grave e marca ancora una volta, come se ce ne fosse necessità, l’incapacità dell’attuale amministrazione di comprendere il suo ruolo”.

“La centralità della scuola tanto più in un momento come questo, è centrale. Come la collaborazione. E leggere fake news giustificative da parte del sindaco Grando – ha terminato – di certo peggiora solo le cose, ogni giorno di più”.