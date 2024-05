"Lo sviluppo logistico a Civitavecchia come opportunità per il territorio", lunedì convegno alla Adsp • Terzo Binario News

Organizzato da Unindustria in collaborazione con Intempo e Randstad Research

Lunedì 13 maggio 2024 alle ore 10.30 a Civitavecchia, presso la sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Molo Vespucci), si terrà il convegno: “Lo sviluppo logistico a Civitavecchia come opportunità per il territorio”, organizzato da Unindustria in collaborazione con Intempo e Randstad Research.

Nel corso dell’evento sarà presentato del rapporto annuale Randstad Research sulle nuove professioni nel settore logistico, altamente strategico per il paese.

La formazione e le innovazioni tecnologiche, infatti, giocano un ruolo chiave per attrarre talenti e prepararli ai lavori del futuro.

Alla presentazione seguirà una tavola rotonda di confronto con gli stakeholder.

Programma:

10.30 Accredito ospiti e welcome coffee

11.00 Saluti istituzionali

Pino Musolino, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia

11.05 Apertura lavori

Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia

11.10 Presentazione rapporto Randstad Research “Digitalizzazione, sostenibilità e demografia: i trend e le trasformazioni nel settore della logistica” a cura di Rossella Fasola, Public A ffairs Manager Randstad

11.40 Tavola rotonda

Fabio Costantini, AD Randstad HR Solutions & COO Intempo S.p.A.

Sabrina De Filippis, presidente sezione Trasporto e Logistica Unindustria

Antonio Errigo, vice direttore generale ALIS

Steven Clerckx, CEO CFFT

12.20 Chiusura lavori

Roberta Angelilli, vice presidente Regione Lazio