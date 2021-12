“Un tenero nonno” così definisce Rodolfo Graziani l’assessore alla cultura di Ladispoli Marco Milani.

Chissà se sarebbero d’accordo con lui le migliaia di orfani, vedove e madri che il maresciallo d’Italia, criminale di guerra per le Nazioni Unite, ha lasciato in lacrime in Libia, Etiopia e Italia.

Ormai la Storia in questo Paese è agonizzante se non morta”.

Enrico Ciancarini