Lo stop a Cerveteri è al contrario: ecco perché - Terzo Binario News

La scritta Stop al contrario è apparsa sulla Settevene Palo a Cerveteri, suscitando una certa ilarità visto quanto successo a Civitavecchia pochi mesi fa.

In realtà è stata dipinta così e c’è un motivo preciso.

Lo spiegano i residenti della zona il perché di questa azione: “La segnaletica è stata fatta da noi condomini anche a nostre spese – scrivono, non nascondendo una certa polemica – solo per un motivo: chi non deve entrare nella proprietà privata ma deve andare all’Upim, parcheggia costantemente la propria auto nei nostri parcheggi privati e costantemente entra o esce contromano rischiando di provocare una miriade di incidenti.

Addirittura abbiamo visto un automobilista entrato dove c’è la scritta al contrario e non trovando posto nel parcheggio quando è uscito ha preso via Fontana Morella al contrario arrivando tranquillamente su Via Settevene Palo”.