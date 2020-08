Lo "sotp" non è una novità: il primo che apparve a Civitavecchia fu lo "stpo" - Terzo Binario News

“Fermati allo stop, in fondo a quel viale a destra” citava una canzone di Umberto Tozzi vecchia ormai di qualche decennio. Appunto allo stop, e non allo sotp e neanche allo stpo.

La foto con la scritta “incriminata” dello “sotp” apparsa all’incrocio fra via Garigliano e via Antonio da Sangallo ha fatto il giro del web in pochi minuti diventando virale e suscitando l’ilarità generale. Ovvio, nell’era della comunicazione. Varie le versioni apparse sui social: sia quella pomeridiana che quella notturna, prima che gli operai di Csp – forse gli stessi che l’hanno composta – la correggessero.

C’è però da dire che non si tratta di una novità assoluta, anzi. C’è un precedente storico, in cui invece lo “stop” è diventato lo “stpo”. E che precedente, perché risale ad anni neanche troppo lontani da quelli attuali ma preistorici in fatto di tecnologia e diffusione. Era il 1995 e il luogo del “misfatto” una via neanche troppo lontana da quella dello “sotp”. Infatti capitò a porta Tarquinia, per la precisione all’incrocio fra via Punto Franco e la svolta a destra verso via XVI Settembre proprio di fronte alla caserma Bonifazi dei Vigili del Fuoco. Massimo Di Luca, allora pompiere e oggi in pensione, prese la macchina fotografica e scattò. Pellicola, stampa come si faceva allora… et voilà, un ricordo immortalato nel vero senso della parola. Più che altro per farsi quattro risate fra colleghi e amici. Non poteva certo immaginare che a distanza di 25 anni si potesse fare meglio di allora. Ed ecco che quando ha visto quanto accaduto l’altra sera ha ripreso quello scatto facendo notare come non fosse un unicum, anzi.

Allora sono stati gli stessi operai in un momento goliardico? Oppure la stanchezza per un lavoro notturno che si è fatta sentire? Chissà, ma a Civitavecchia ora si sta attenti agli sotp, prima agli stpo.