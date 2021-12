Lo scioglimento del consorzio Cerreto arriva al consiglio comunale di Ladispoli - Terzo Binario News

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini di Ladispoli che è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica, chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta video streaming a causa del covid-19, in sessione straordinaria e in videoconferenza in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 21:00 e di seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 21:30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

Piano particolareggiato per insediamento produttivo-commerciale, in via Aurelia km.38,00, ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.36/1987, adottato con delibera di c.c. n.24 del 21/06/2021- approvazione della relazione istruttoria e controdeduzioni in linea tecnica alle osservazioni pervenute. Chiusura ovvero scioglimento consorzio denominato “Cerreto”.