L'Mtb Santa Marinella trionfa Schio con Gianfranco Mattiuzzo - Terzo Binario News

Un titolo di campione italiano con Gianfranco Mariuzzo, un secondo di Michele Feltre e un sesto di Libero Ruggiero: si puo’ riassumere così il bilancio più che lusinghiero della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ai campionati italiani ciclocross disputati a Schio in Veneto.

Eccellente la prova nella quale Mariuzzo ha fatto suo il titolo tricolore nella categoria master 6: l’aria di casa (non molto lontano da Musile di Piave) e un percorso perfetto per guidare e spingere sono stati gli ingredienti della vittoria per Mariuzzo che aggiunge nel proprio palmares un altro titolo tricolore a distanza di 3 anni dall’ultima volta. Sul podio ha preceduto Biagio Palmisano dell’Asd Narducci (atleta che per un momento ha insidiato la leadership provvisoria di Mariuzzo) e Flavio Zoppas della Vimotorsport.

“Sono contento di aver trovato un percorso così tecnico dove serviva guidare ed anche restare in equilibrio sulla sabbia – ha dichiarato Gianfranco Mariuzzo, già campione d’Italia di ciclocross nel 2017 -. Mi sono preparato a puntino per questo appuntamento ed è filato tutto liscio nonostante una caduta e la presenza di Palmisano che ha provato a lottare fino in fondo per il primato” ha commentato Mariuzzo che nella stagione corrente di ciclocross 2019-2020 è salito sul podio del campionato europeo di ciclocross”.

Altro corridore veneto, santamarinellese di adozione, Michele Feltre che è andato vicinissimo alla riconferma del titolo tra i master 7 ma ha trovato avanti a sé Renzo Valentini con una marcia in più per vincere la maglia mentre si è attestato in sesta posizione Libero Ruggiero che ha gareggiato tra i master 2.

“La vittoria di Mariuzzo, i piazzamenti di Feltre e Ruggiero – ha commentato il presidente Stefano Carnesecchi – ci ripagano di tutti i grandi sacrifici che facciamo in giro per l’Italia ma questi risultati ci permettono di iniziare l’anno 2020 nel migliore dei modi per un impegno sempre maggiore e per ottenere ancora altri successi anche grazie alla fiducia dei nostri sostenitori e sponsor”.

In contemporanea ai tricolori di Schio, una parte del team santamarinellese si è presentata ai nastri di partenza della settima prova del Roma Master Cross al Parco Laurentino di Roma: nuovamente vittorioso Angelo Ciancarini un’altra tra i master 7, un secondo posto di Daniele Tulin tra i master 4, un terzo di Claudio Albanese tra i master 6, buoni piazzamenti anche per Mauro Gori (4°M6), Giuseppe Cherubini (8°M5), Daniele Bagnoli (11°M5), Massimo Negossi (8°M6) e Claudio Savioli (7°M7).Comunicato Stampa Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini