Liti ed episodi di violenza: Polizia chiude bar di via Tuscolana - Terzo Binario News

Nella giornata di mercoledì 2 settembre gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, hanno proceduto all’esecuzione del provvedimento del Questore di Roma di sospensione dell’attività ex art. 100 T.U.L.P.S. di un bar situato in via Tuscolana.

Negli ultimi mesi, all’interno dell’esercizio commerciale in questione si sono verificati numerosi episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento di personale della Polizia di Stato. Liti, aggressioni, frequentazione assidua da parte di persone con precedenti di polizia: circostanze queste che hanno evidenziato come l’attività dell’esercizio pubblico costituisse serio motivo di pregiudizio per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

Sono stati numerosi gli interventi degli agenti, a seguito anche di segnalazioni da parte dei cittadini in merito ad episodi di violenza verificatisi all’interno del bar, specie nelle ore notturne, che hanno determinato la decisione finale di sospendere la licenza.