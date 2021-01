Lite tra marito e moglie poi l'accoltellamento: feriti due anziani a Primavalle - Terzo Binario News

La lite, l’accoltellamento, due anziani – un 80enne e una 70enne, marito e moglie – accompagnati in ospedale. Entrambi hanno riportato ferite. Il tutto è accaduto a Primavalle, in via Sant’Igino Papa, intorno alle 11 di martedì 5 gennaio.

Sul posto la Polizia. Ancora da delineare diversi aspetti della vicenda. Da una prima ricostruzione, tra i due coniugi è nato il diverbio – per motivi da appurare – e poi c’è stato l’accoltellamento. Ma è da chiarire chi sia scagliato contro chi.

c.b.