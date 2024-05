Lite tra condomini: accoltellato 38enne • Terzo Binario News

Un uomo accoltellato nel corso di una lite scaturita, a quanto pare, per futili motivi. L’episodio è accaduto a Colleferro, in via Achille Grandi. Sul posto la Polizia.

Secondo quanto appreso, la vicenda ha coinvolto due condomini di una palazzina. Un 62enne ha accoltellato alla gola e all’addome il 38enne, dopodiché si è autolesionato. A quanto pare, tra i due già in passato c’erano stati dei dissapori.

Il 38enne, grave ma cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Colleferro. Anche il 62enne è stato accompagnato nel nosocomio, dove è piantonato. Dovrà rispondere di tentato omicidio.