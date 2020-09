Lite tra clochard: con l'accetta un 80enne colpisce il rivale alla testa - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una lite tra senza fissa dimora, scaturita a quanto pare per futili motivi, è degenerata. Un 80enne romano ha colpito alla testa il rivale con un’accetta (dalla parte non tagliente). Vittima un 47enne bulgaro, che ha riportato una ferita lacero contusa guaribile in cinque giorni. L’episodio è avvenuto in zona Colle Oppio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato l’anziano per lesioni personali e porto di armi illegali atti a offendere.