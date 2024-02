Lite fra due donne finisce a coltellate: 49enne arrestata • Terzo Binario News

Dalla lite per futili motivi alle coltellate. E’ accaduto nella notte tra il 31 gennaio e primo febbraio in via di Monte Arsiccio, a Roma.

Secondo quanto appreso, la discussione è divampata poco prima delle una tra due donne, in un appartamento.

A un certo punto, una delle due – una 49enne – ha ferito alla schiena con un’arma da taglio (presumibilmente un coltello da cucina) una 52enne, colpendola tre volte. Quest’ultima è stata accompagnata all’ospedale San Filippo Neri: non verserebbe in pericolo di vita.



La 49enne è stata arrestata. Sul posto la Polizia.