Lite al mercato di Civitavecchia, la Polizia denuncia l'aggressore - Terzo Binario News

Per minacce aggravate denunciato un 52enne cittadino magrebino

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo di 52 anni, nato in Marocco ma residente da anni in Italia che, il 26 maggio scorso, al culmine di una discussione avvenuta tra i banchi del mercato di piazza Regina Elena, aveva aggredito, armato di coltello, un italiano di 47 anni.

L’aggressione, scaturita a seguito di un’accesa discussione tra i due uomini, la vittima titolare di un banco di frutta e verdura ed il marocchino, con numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona, lavoratore saltuario presso la tendostruttura è avvenuta alla presenza di numerosi testimoni.

A chiamare il 113 infatti, sono stati gli altri commercianti che, dopo aver assistito alla discussione, avevano notato il 52enne tornare verso il contendente armato di coltello.

Solo le loro urla hanno impedito all’uomo, conosciuto da tutti con il solo soprannome, di colpire il 47enne, mettendo l’uomo in fuga prima dell’arrivo della volante.

I poliziotti, dopo aver sentito la vittima ed i testimoni riuscivano ad individuarlo e a denunciarlo per minacce aggravate.