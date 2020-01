L'istituto comprensivo Ladispoli 1 apre le porte per nuove iscrizioni - Terzo Binario News

Nell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1°, diretto dalla nuova Preside Dott.ssa Enrica Caliendo , tutto è pronto per accogliere le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli alla Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di 1° grado per il nuovo anno scolastico.

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 di martedì 7gennaio 2020 alle ore 20:00 di venerdì 31 gennaio 2020, secondo modalità definite dalla circolare ministeriale.

Le iscrizioni per l’Infanzia avverranno mediante modello cartaceo, mentre per la scuola primaria e secondaria di 1° Grado ( Medie) avverranno esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito modello applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. Il nostro Istituto , ha per questo potenziato il servizio di accoglienza , in questo modo intende fornire informazioni per approfondimenti e indicazioni sulla scelta del modello orario e organizzativo programmato e in regola con le normative vigenti .Composto da 5 edifici situati a poca distanza uno dall’altro, con capienza complessiva di oltre 50 aule, dotato di strutture laboratoriali , due palestre, , aula verde e giardino e con un corpo docente estremamente attivo e preparato, l’Istituto Ladispoli1 accoglie studenti che riflettono, come composizione, la cittadinanza ladispolana che vede al suo interno oltre 30 diverse nazionalità.

Proprio per questo si può parlare di una scuola cosmopolita la cui maggior ricchezza è questa mescolanza di culture e modi di vivere che offre ai nostri alunni l’opportunità di allargare i propri orizzonti anche nella prospettiva futura di essere a tutti gli effetti cittadini europei. Inoltre, siamo fieri di poter affermare che l’Istituto è particolarmente sensibile ai temi della solidarietà e dell’Inclusione, della protezione e salvaguardia ambientale ed in conseguenza si attuano annualmente iniziative didattiche sempre nuove di sensibilizzazione della coscienza critica delle giovani generazioni sui temi della cittadinanza, della legalità e dello sviluppo ecosostenibile perché siano protagoniste di un mondo migliore. I Plessi dell’ I.C. Ladispoli 1 sono intitolati a personaggi che hanno lasciato un’impronta importante nella storia contemporanea italiana ed internazionale: Giovanni Falcone in via Castellammare di Stabia, , Paolo Borsellino in P.zza Don Eleuterio , Rosario Livatino in via Fratelli Bandiera, Gianni Rodari in via Torino e Giovanni Paolo II in via Sironi. La motivazione di questa scelta deriva dalla necessità di far conoscere alle nuove generazioni tre Magistrati che hanno donato la loro vita per la legalità, un noto scrittore quale è stato Gianni Rodari, che ha dedicato la sua professione al mondo dei bambini e un Pontefice che ha sempre espresso nei gesti e con le parole il suo profondo amore per l’infanzia. Scopriamo questi plessi nelle loro caratteristiche:.

nella scuola dell’Infanzia P. Borsellino, operano 26 docenti; il tempo scuola è di 25 ore settimanali per le sezioni a tempo ridotto (8.05-13.05) e 40 ore settimanali per tutte le altre sezioni a tempo normale (8:05-16:05). L’orario è articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Nella Scuola Primaria operano 83 docenti ;il tempo scuola è di 25ore settimanali per le sezioni a tempo normale (8:05-13:05) e 40 ore settimanali per tutte le altre sezioni a tempo pieno (8:05-16:05). L’orario è articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Tutti sono dotati di smart tv, Lavagne Interattive Multimediali, sussidi, materiali didattici e Biblioteche. Per gli alunni che arrivano a scuola in orario antecedente o permangono oltre al termine dell’orario delle attività didattiche è previsto il servizio di pre-scuola e post-scuola da parte dell’Associazione KURMI . La Scuola Secondaria di primo grado è ancora “giovane”, ma in crescita: vi operano 18 docenti , è composta dalle sezioni del corso A e B e C di cui 2 classi nel Plesso R. Livatino e 4 classi presenti nel Plesso G. Falcone . Il tempo scuola è di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 14:15.

Sono previste inoltre delle giornate in cui si apriranno i cancelli di tutti i plessi alle famiglie interessate: la Dirigente, la vicaria, dott.ssa Marina Marcucci, i Docenti coordinatori di Plesso, i Docenti responsabili di progetto e i collaboratori scolastici, saranno presenti per accogliere ed ascoltare le varie richieste illustrare le attività didattiche e i numerosi servizi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa ed esplorare insieme gli spazi e le strutture esistenti, nelle seguenti giornate e negli orari qui di seguito riportati: 9 Gennaio , dalle ore 16:30 alle 18:30; 11 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13.00. Inoltre i cancelli si apriranno anche nel pomeriggio di giovedì 16 e giovedì 23 gennaio, dalle ore 16:30 alle 18:30 . In questi momenti di incontro tra famiglie e docenti verrà illustrato il Ptof, con la presentazione in dettaglio dei progetti d’istituto esposti da ciascun referente ; saranno consegnate delle brochure cartacee della nostra proposta formativa con i relativi codici d’iscrizione, utili per effettuare le domande d’iscrizione e si potranno visitare i vari plessi dell’istituto e conoscere spazi e attrezzature in dotazione della scuola, con la collaborazione dei responsabili di plesso. Ricordiamo, infine che sul sito web della nostra scuola ,digitando http://www.icladispoli1.gov.it si potranno visionare altre preziose informazioni sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sugli eventi e sui percorsi educativi e didattici attivati nel nostro Istituto, sempre attento alla preparazione dei ragazzi, alle loro singole necessità, allo sviluppo delle competenze chiave europee, ad una didattica innovativa e di stampo laboratoriale, alla creatività e a molto altro ancora.

Un incontro che si annuncia davvero interessante, in vista dell’importante scelta che sta per compiersi da parte di molte famiglie della nostra città.

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)