L'istante prima della Strage di Capace diventa un brano: è La Storia di Noi - Terzo Binario News

A scriverlo, due musicisti civitavecchiesi con il video su youtube

Una tragedia che diventa in musica, con la melodia uscita dalle dita e dalla testa di chi, quel 23 maggio 1992 era poco distante da lì. Il brano si intitola “La storia di noi”, ed è un intreccio di passato e sentimenti portati via da quella terribile esplosione che 28 anni fa a Capaci ha segnato la fine di vite umane e sogni d’amore, lasciando una fortissima sete di giustizia.

E proprio da questa riflessione è nata la nuova canzone di Luciano D’Ortenzio (che a Capaci c’era, anche se non sul luogo dell’attentato) e Renato Carusi.

«Mettendo le mani sul pianoforte – raccontano i due – abbiamo immaginato quell’ultimo viaggio, dando vita ad una melodia dolce ma decisa, morbida ma severa. Insieme abbiamo fatto nascere un testo che tocca le corde dell’anima e travolge con le parole la sfera delle emozioni.

Ma niente viene perso se vive nel ricordo di chi rimane, sebbene il cuore possa essere dilaniato per il dolore, come ci ricorda il testo». Poi prende la parola D’Ortenzio, che spiega da cosa abbia tratto ispirazione: «È vero che fisicamente ero in Sicilia – spiega – assegnato al Reparto Volanti di Palermo. Ma questo fatto è servito a dare il “la”, nel senso stretto del termine, alla costruzione del brano il cui testo è stato ad appannaggio esclusivo di Renato. Alla musica ho pensato io, su una base che avevo in testa già da qualche tempo».

Più specificatamente, ecco cosa ha catturato l’attenzione del poliziotto-musicista: «Ho raccontato a modo nostro gli ultimi attimi vissuti da Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e dagli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, così come ce li siamo immaginati un istante prima dell’esplosione».

A corredo del brano è stato girato un video «che rende visibile agli occhi il concentrato di sensazioni del brano, con la regia e il montaggio di Claudio Di Marco con l’ausilio di Francesco Tricomi che, come nei brani precedenti, armonizza le immagini alle note. Il tocco dei musicisti professionisti come Gianni Tricomi, Mauro Forno e Isabella Santecchi rendono sublimi quelle note suonate dal pianoforte di Luciano D’Ortenzio, registrate e lavorate con l’aiuto dell’amico di sempre Sirio Spera» la chiosa finale della band.