Lionella e Dior: due storie diverse e lontane, ma con urgente bisogno di lieto fine • Terzo Binario News

LIONELLA, 2 ANNI, SIMIL LABRADOR BIANCA.Bella, allegra, gentile, vive da 2 anni dentro un box di cemento senza uscite.Diamo alla dolce Lionella una casa.

Lionella e suo fratello Lionello sono due cuccioli indesiderati, nati nella casa di chi non ha voluto sterilizzare la loro mamma ed ha preferito far finire in canile i cuccioli.. sono entrati in canile in un grave stato di magrezza, ma ora che sono diventati splendidi cercano adozione separatamente.

Lei è bellissima, tutta bianca, gentile, tenera, delicata. Sembra una labrador bianca, dolcissima con noi quando ci vede, ma noi possiamo andare da lei solo una volta ogni due mesi e rimaniamo nel suo box solo per pochi minuti.

Per il resto del tempo Lionella vive sempre chiusa in un box di solo cemento, senza mai uscire, in un canile senza visitatori.

Lionella è entrata in canile quando aveva solo 1 mese di vita, è cresciuta in canile ma è comunque molto curiosa ed allegra, e non ci vuole molto per fare amicizia.

Vorremmo farle conoscere per la prima volta l’erba, i prati, che Lionella nei suoi due anni di vita non ha mai visto.

Lionella se prendesse qualche kilo sembrerebbe una splendida labrador, è bianca con qualche macchia beige, è una taglia media sui 20 kg.

Nata a febbraio 2023, aveva solo 1 mese quando è finita in canile a marzo 2023.

E’ compatibile con maschi e femmine, buonissima e dolce con gli esseri umani.

Ha solo 2 anni non vissuti e tutta una vita davanti. Non lasciamola ancora qui dentro.



Vaccinata, microchippata, sterilizzata. Negativa a leishmania ed erlichia a luglio 2023



Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone.

Adottabile al Centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilita’ a mantenere i contatti ed al postaffido.



Per info ed adozione :

Anna Bianca 3475143882 3343655706 annabianca50@gmail.com



Paola 3397876019 Paola Ade paolaade52@gmail.com“

Abbiamo chiamato DIOR questo bellissimo cane da pastore ritirato in un orto nel comune di Siziano PV.

Arrivato giustamente spaventato, ha capito di essere al sicuro e ha iniziato a giocare e socializzare con i volontari.

DIOR è nato il 30.1.2023, di taglia media.

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159