Lino tunisino irregolare sequestrato dalle Dogane a Civitavecchia - Terzo Binario News

Quasi 332 tonnellate di filati bloccate nello scalo

A seguito di una specifica attività di controllo, volta alla tutela del commercio legale, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(ADM) di Civitavecchia, in due distinte operazioni, hanno sottoposto a sequestro amministrativo, per fallace indicazione di origine, quasi 32 tonnellate di filati di lino destinati alla fabbricazione di filati ritorti, del valore di circa 270mila euro.

I cartoni contenenti i prodotti semilavorati, di origine e provenienza tunisina, riportavano

la denominazione di un marchio commerciale italiano, registrato presso l’Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi – UIBM.

In assenza di idonee indicazioni, ciò avrebbe potuto indurre in inganno il consumatore

sulla reale origine dei prodotti, manifestandosi in una irregolarità nella etichettatura del

prodotto finito destinato al mercato comunitario ed extracomunitario.

Gli articoli si trovavano all’interno di due semirimorchi ed erano destinati a una società

del settore con sede in provincia di Vicenza.

All’importatore sono state irrogate due sanzioni amministrative, ciascuna per 20.000 euro,

con successiva segnalazione alla Camera di Commercio in caso di inadempienza di quanto

disposto a tutela del Made in Italy.