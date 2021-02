Linea Roma-Nettuno: traffico rallentato per guasto al passaggio a livello, disagi e ritardi - Terzo Binario News

Traffico rallentato per un guasto a un passaggio a livello tra Padiglione e Marechiaro. Questo quanto accaduto poco prima delle 13,30 di giovedì 4 febbraio sulla linea Roma-Nettuno.

Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Il traffico è ancora rallentato, in corso l’intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti per i treni in viaggio. In atto la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Treni direttamente coinvolti:

• R 20245 Roma Termini (12:42) – Nettuno (13:53)

• R 20251 Roma Termini (14:12) – Nettuno (15:30)

• R 20250 Nettuno (15:07) – Roma Termini (16:18)

Treni parzialmente cancellati:

• R 20247 Roma Termini (13:42) – Nettuno (14:53): limitato a Padiglione (14:27)

• R 20246 Nettuno (14:07) – Roma Termini (15:18): origine da Padiglione (14:31)