Linea Roma-Cassino: trovato cadavere - Terzo Binario News

Un cadavere – presumibilmente di un uomo – è stato rinvenuto intorno alle 11,40 di lunedì 7 giugno da alcuni tecnici delle Ferrovie tra tra Ciampino e Zagarolo. La vittima, al momento, non è stata identificata. Da capire se il corpo sia stato travolto dal convoglio e se il decesso risalga a oggi o qualche giorno passato.

Aggiornamento 14

Il traffico è ancora rallentato, in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Maggior tempo di percorrenza fino a 25 minuti per i treni in viaggio. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

Il traffico è tornato regolare.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• R 12705 Roma Termini (12:14) – Frosinone (13:48)

• R 20019 Roma Termini (12:21) – Albano Laziale (13:12)

• R 20125 Roma Termini (12:28) – Velletri (13:30)

• R 5843 Roma Termini (12:35) – Benevento (16:25)

• R 12611 Roma Termini (12:42) – Cassino (14:40)

• R 5199/5198 Roma Termini (13:07) – Rocca Ravindola (15:09)

• R 12707 Roma Termini (13:14) – Frosinone (14:42)

• R 12615 Roma Termini (13:42) – Cassino (15:40)

Treni parzialmente cancellati:

• R 12709 Roma Termini (14:05) – Frosinone (15:39): limitato a Zagarolo (14:40)

• R 12714 Frosinone (15:20) – Roma Termini (16:48): origine da Zagarolo (16:11)

Treni cancellati:

• R 20207 Roma Termini (14:49) – Colleferro (15:42)

• R 20208 Colleferro (16:15) – Roma Termini (17:13)