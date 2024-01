L’importanza del pretrattamento per la finitura industriale • Terzo Binario News

Quando ammiriamo un oggetto, il nostro sguardo è spesso catturato dall’ultimo strato, dalla finitura finale che definisce il suo aspetto esteriore.

È naturale concentrarsi sul colore, sull’opacità, sull’iridescenza e sulle caratteristiche tattili come la texture o la ruvidità. Tuttavia, ciò che spesso sfugge all’occhio non allenato è il processo complesso che si cela dietro quella superficie perfettamente scintillante.

È qui che entriamo nel mondo del pretrattamento, un processo cruciale che serve da fondamenta per garantire una finitura di qualità superiore. In altre parole, la vera chiave per ottenere una verniciatura eccellente sta nel lavoro svolto nei primi stadi del processo di produzione.

È solo durante il processo di lavaggio che la superficie del pezzo viene preparata per permettere l’adesione ottimale della vernice di fondo e della finitura.

Il pretrattamento è ciò che sta alla base della qualità della finitura

La cura e l’attenzione dedicate a questo processo hanno un impatto diretto sulla qualità finale del prodotto.

Il pretrattamento ha la funzione di:

Rimuovere impurità e contaminanti

Il processo di lavaggio consiste in una prima fase di fosfosgrassaggio che mira alla rimozione delle impurità e dei contaminanti dalla superficie dei pezzi da verniciare, seguita dalla fase di passivazione che ha lo scopo di mantenere i pezzi immuni dall’azione corrosiva degli agenti esterni. Questi passaggi sono fondamentali per garantire che la finitura aderisca in modo uniforme e duraturo.

Garantire l’adesione della finitura

Il pretrattamento crea una superficie ottimale per l’adesione della successiva finitura. Senza una base pretrattata in modo corretto, la finitura potrebbe non aderire in modo coeso, compromettendo l’aspetto e la durabilità complessiva.

L’Importanza di un impianto di lavaggio industriale di qualità

In questo contesto diventa chiaro che la qualità del pretrattamento è direttamente proporzionale all’efficacia degli strumenti a disposizione dell’azienda.

Le cabine di lavaggio manuali e i tunnel di lavaggio automatici di Eurotherm sono inoltre completamente personalizzabili in base alle specifiche esigenze del cliente, come ad esempio:

il numero e la tipologia delle fasi di risciacquo;

la temperatura del liquido di sgrassaggio;

il sistema di filtrazione e recupero dei liquidi;

la dimensione della camera di lavaggio;

la quantità di pezzi da trattare nell’unità di tempo;

l’inserimento di molti altri optional.

Un impianto di lavaggio industriale di alta qualità, come quelli che vengono realizzati da Eurotherm, sono progettati per garantire un pretrattamento accurato, eliminando qualsiasi ostacolo che potrebbe compromettere il risultato della finitura.

All’interno della camera di lavaggio la distribuzione dei getti provenienti dagli ugelli di spruzzatura è orientata in modo tale da colpire interamente le superfici dei pezzi da lavare e, grazie ad un efficiente sistema di cascate inverse, la contaminazione tra i differenti liquidi spruzzati durante ciascuna fase è molto ridotta.

Le cabine e i tunnel di lavaggio sono progettati per operare con soluzioni acquose ad alta pressione, combinando così l’azione chimica, meccanica e termica a richiesta, eliminando impurità e contaminanti da manufatti di qualsiasi forma e dimensione.

Il pretrattamento, spesso sottovalutato, è ciò che fa la differenza tra una finitura scadente e una di elevata qualità. Investire nel processo di pretrattamento significa investire nella longevità, nell’estetica e nella performance degli oggetti che ammiriamo ogni giorno.

Questo è vero in tutti i settori: dal delicatissimo comparto della finitura cosmetica al preciso settore dell’automotive, passando per tutti gli ambiti nei quali la verniciatura gioca un ruolo fondamentale nella composizione del prodotto stesso.