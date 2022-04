L'imperatore Traiano diventa fumetto: se ne parla sabato al centro Leonardo di Fiumicino - Terzo Binario News

Nel week end inoltre nella galleria saranno distribuiti kit gara per la “Race for the cure” della Komen

Il Centro Commerciale Leonardo, ancora una volta dà ampio spazio alla cultura, promovendo una nuova ed interessante iniziativa sul proprio territorio di appartenenza. Punto nevralgico del territorio ad ovest di Roma, il Centro infatti è da sempre protagonista attivo di molteplici attività mirate soprattutto a coinvolgere la cittadinanza.

Per questo il prossimo sabato 30 aprile, all’interno della galleria commerciale, verrà presentato alle ore 17:00, “Traiano – L’ascesa al potere” (edito da Edizione Espera),un fumetto che ripercorre le gesta di Optimus Princeps, Marco Ulpio Nerva Traiano, uno dei più grandi imperatori di Roma, grazie alle sue imponenti opere pubbliche e alle innumerevoli conquiste. Il primo volume ripercorre la conquista del trono dell’imperatore, partendo dalla sua infanzia e dall’ascesa del padre in ambito militare, prima con le legioni in Oriente poi sotto gli imperatori Vespasiano e Tito, partecipando alla conquista di Gerusalemme. Presente all’incontro con i lettori e appassionati, l’ideatore e curatore dell’opera, Paolo Calicchio, assessore alla Scuola, che per l’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Fiumicino. Insieme all’autore del libro, Calicchio, interverrà anche Valerio Chiola, affermato fumettista e illustratore diplomato alla Scuola Internazionale di Comics,che ha contribuito all’opera grazie alla sua creatività artistica e illustrativa.

Prima della presentazione dell’opera “Traiano – L’Ascesa al potere”, alle ore 16:00, l’Associazione Civiltà Romana, l’organizzazione culturale di ricostruzione storica ed archeologica sperimentale, creerà all’interno del Centro, attività culturali, ludiche artistiche legate alla civiltà romana. Un’iniziativa unica, realizzata grazie al centro commerciale Leonardo che farà da ‘file rouge’ in una giornata decisamente esperienziale che darà modo a grandi e piccini di ‘immergersi’ completamente negli usi e costumi dell’antica Roma, sia grazie alle molteplici attività proposte che dal racconto diretto dell’autore, Paolo Calicchio che esporrà al pubblico presente i concetti più affascinanti dell’opera.

“Siamo lieti di poter ospitare iniziative culturali e sociali in sinergia con le istituzioni del territorio di Fiumicino. Siamo certi che la presentazione del libro a fumetti: “Traiano – L’’ascesa al potere”, ideata e curata da Paolo Calicchio, catturerà tutta l’attenzione che merita. Un’opera educativa che, attraverso l’immediatezza dei fumetti, rende il racconto ancora più interessante e avrà di sicuro una grande attrattiva per i giovani lettori e non solo” dichiara il direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, Gianpiero Campoli.

“Dell’Imperatore Traiano si conosce sicuramente l’aspetto territoriale e architettonico, particolarmente legato alle origini del territorio di Fiumicino. Con Traiano si palesa, infatti, lo sviluppo definitivo del Porto, un’infrastruttura imponente che è servita alla sopravvivenza di Roma fino al VI secolo dopo Cristo. Lo stesso nucleo cittadino che ha permesso poi alla Città di Fiumicino e al suo Flumen Micinum, Fossa Traianea, di costituirsi e sorgere dalla sua fondazione come territorio a sé stante.L’Optimus Princeps resta comunque un personaggio poco conosciuto rispetto ad altri imperatori di fama più popolare. È stato dunque doveroso dedicargli un fumetto, al fine di renderlo appetibile e conoscibile, soprattutto ai giovani, affinché approfondiscano e si appassionino alla storia di un uomo eccezionale che, compatibilmente con la visione etica di duemila anni fa, era dotato di virtù che oggi possono ancora essere d’esempio sia in campo amministrativo che civile, sia nel sociale che nell’architettura. Ringrazio quindi il direttore del Centro Commerciale, Gianpiero Campoli per accogliere all’interno della sua galleria commerciale la presentazione della mia opera e di aver sostenuto a tutti gli effetti questo progetto culturale. L’auspicio di tutti ovviamente è di entusiasmare sempre più ragazzi alla conoscenza della storia romana e all’approfondimento della vita e delle opere di una delle figure storiche più imponenti del mondo antico e moderno” dichiara l’autore, Paolo Calicchio.

In contemporanea con l’evento dedicato all’imperatore Traiano, il Centro Leonardo, nelle giornate di sabato 30 aprile e domenica 01 maggio ospiterà, all’interno della sua galleria, anche un punto di consegna dei kit gara della Race for the Cure, manifestazione organizzata dalla Susan G. Komen Italia, in prima linea nella lotta ai tumori del seno.