L'idea del Borgo di ammodernare gli impianti sportivi piace ad Ardita - Terzo Binario News

Ardita, che aveva annunciato l'addio alla politica per il 19 marzo, raccoglie la proposta di Lupi del Borgo San Martino.

” Appello ai comuni , trovare da subito soluzioni che non abbiano intralci burocratici tali da scoraggiare i club” L’idea del presidente del Borgo San Martino, Andrea Lupi, sta trovando consensi negli ambienti politici ed è così che il consigliere comunale di Ladispoli, Giovanni Ardita ( delegato all’impiantisca sportiva) si sta attivando per indicare alle società la strada per accedere ai fondi del Credito Sportivo.

” E un momento particolare e per molti club dalla Terza categoria alla serie D sarà dura convivere con questa crisi – afferma Ardita – nei giorni di isolamento mi sono dedicato ad ascoltare i commenti dei presidenti abbattuti moralmente e ai quali ho chiesto di avere la forza di affrontare i campionati che verranno con lo spirito di sempre. Noi amministratori dobbiamo renderci conto che bisogna dire basta alle lungaggini burocratiche e accellerare le pratiche per gli ammodernamenti degli impianti in tempi veloci, altrimentri saremo di fronte a uno smarrimento generale . Per costruire la coperutra di una tribuna non si possono attendere due anni, i tempi devono essere più rapidi – contiua Ardita – e alla società va data la possibilità, come mi ha suggerito Lupi del Borgo San Martino, di realizzare spazi ricreativi rendendo fruibile l’impianto dalla mattina alla sera. Solo così potremo consertigli di avere un futuro, con i rivavi si potranno sostenere le spese di gestione e allevare giocatori di casa nostra” . Un processo di rinnovamento, investimenti che è anche il Ladispoli è pronto a fare, società che scommette sul futuro. ” E’ la massima espressione del calcio del litorale, la serie D è un lustro per la città – conclude Ardita – chi impiega forze e denaro va aiutato e noi amministratori non dobbiamo complicargli la vita “.