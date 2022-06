Liceo "Galilei", gli studenti lasciano la loro impronta digitale nelle interviste "impossibili" a personaggi letterari - Terzo Binario News

In un mondo in cui tutti siamo connessi sin da bambini, la scuola deve senz’altro assumere il ruolo fondamentale che le compete nella formazione del cittadino per l’Europa del XXI secolo.

Per far fronte a tale esigenza oltre 30 scuole del territorio della Regione Lazio dal 2016 lavorano insieme per elaborare un curriculo, per costruire la propria impronta digitale.

Le competenze digitali sono indispensabili per poter partecipare alla società dell’informazione e della conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale.

A tal fine il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “G. Galilei” di Civitavecchia ha aderito e sperimentato una delle attività previste dal Progetto “Curriculi Digitali”, relativo al Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Si tratta di un Progetto in rete coordinato dalla Scuola comprensiva, l’IIS di Ceccano.

Questo progetto prevede attività per ogni anno di scuola, diversificate sulla base dell’età degli allievi e del loro rapporto con gli ambienti digitali.

La classe 4B Scientifico coordinata dalla prof.ssa Benedetta Gori, Docente di Matematica e Fisica, ha quindi realizzato alcuni podcast basati sul format delle interviste impossibili. Soggetti delle interviste immaginarie sono stati Paolo e Francesca, Daniel Defoe e Patroclo, personaggi coerenti con lo studio della Divina Commedia e della Letteratura inglese che i ragazzi hanno affrontato nel corso dell’anno scolastico.

Dopo aver elaborato i testi delle interviste impossibili con il supporto del prof. Mario Camilletti, docente di Italiano della classe, i ragazzi della 4BS hanno avuto la possibilità di registrare con attrezzatura professionale tali interviste, di inserire il sottofondo musicale e di rielaborare i file audio migliorandone la qualità mediante l’applicazione delle competenze digitali acquisite.

Un ringraziamento particolare va quindi ad Alessandro Aloisi, tecnico del suono dell’Istituto, che ha curato e seguito personalmente i ragazzi nell’intera realizzazione dei podcast, al team di Docenti coinvolti e al Dirigente Scolastico Maria Zeno da sempre attenta alla modernizzazione dell’attività didattica.