Liceale 17enne cade dalla finestra del sesto piano: tragedia a Civitavecchia - Terzo Binario News

Si tratta di una liceale, è successo a largo Monti Reatini

Muore a 17 anni cadendo dalla finestra di casa. Questa la fine terribile di una studentessa civitavecchiese, trovata nel giardino che affianca lateralmente il condominio. I soccorsi sono arrivati subito ed è stata trasportata all’ospedale San Paolo ma non ce l’ha fatta. Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Civitavecchia, con l’ipotesi del suicidio fra le possibilità al vaglio.

I fatti sono consumati ieri nel condominio di via Monti Reatini, una delle strade del quartiere Cisterna Faro da cui parte va Bandita delle Mortelle. Sono le 11.30 circa quando la giovane cade. Doveva essere presente alla lezione a distanza, lei liceale del classico Guglielmotti, al quarto anno di studi nella sezione di scienze umane. Invece non c’è e i compagni si preoccupano: infatti è insolito non vederla ora sugli schermi, prima in classe. Tant’è vero che si ripromettono di sentirla quando sarà finita. Il telefono però squilla a vuoto. Come accennato, la corsa in ospedale è inutile perché le ferite della caduta si sono rivelate fatali. Al civico 2 regnano lo sgomento e l’incredulità perché nessuno si aspettava una tragedia simile. Nel portone è un viavai continuo di gente che resta nell’androne, altri salgono al sesto piano. Scossi pure gli altri condomini, che vedevano quella ragazza sempre tranquilla, «nulla che potesse far presagire una fine tanto tragica».

Le domande sono tante e tante rimangono senza risposta. Di sicuro vanno esclusi due aspetti: giochi pericolosi legati ai social e problemi di bullismo a scuola. Sotto questo punto di vista, la dirigente scolastica del Liceo Guglielmotti Maria Zeno è categorica: «Impossibile – afferma la preside – perché su questi episodi qui la tolleranza è zero. Sarebbero arrivate segnalazioni dagli insegnanti e invece ne hanno tratteggiato un profilo totalmente diverso. Era ben inserita nei rapporti con insegnanti compagni e poteva vantare un rendimento discreto. Confesso che la morte di questa liceale ci ha sconvolti, con i compagni di classe che vogliono trovare un modo per dedicarle un ultimo saluto». Anche in altre scuole cittadine oggi è previsto un minuto di riflessione sulla fine tragica della studentessa.