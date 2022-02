Liburna, sì della Regione alla tensostruttura - Terzo Binario News

“E’ di ieri la notizia che il consiglio della Regione Lazio ha approvato l’ordine del giorno della Consigliera Michela Califano (PD), della Consigliera Marta Bonafoni (Civica Zingaretti) e del Consigliere Paolo Ciani (Centro Solidale-Demo.S).

Questo importante atto prevede di reperire le risorse per finanziare l’acquisto e il posizionamento, in accordo con il Comune di Fiumicino, di una tensostruttura che protegga la Liburna, la famosa opera del maestro d’ascia Oscar Carmosini che riproduce un’antica nave da guerra romana a grandezza naturale.

Ai tre consiglieri e a tutto il Consiglio Regionale esprimiamo la nostra grande soddisfazione per l’interesse che continuano a mostrare per questo progetto. Nel 2021, sia la Regione Lazio che il Comune di Fiumicino, con i loro contributi, hanno permesso la ripresa dei lavori e fatto propria la nostra idea che la Liburna oltre a rappresentare una importante e originale rievocazione storica, può rappresentare un volano turistico e un simbolo per la città di Fiumicino. Questa opera, posta accanto al Museo delle Navi e ai Porti imperiali di Claudio e Traiano potrebbe rappresentare oltre ad una formidabile attrazione anche l’occasione per fare conoscere le nostre superbe ricchezze ad archeologiche e ambientali e tutto il territorio.

Se questo atto di Consiglio si tramuterà in risorse, potremo proteggere dalle intemperie il lavoro fin qui fatto e poter proseguire i lavori in sicurezza sia per l’opera che per il personale”.

Associazione Promozione Sociali SAIFO