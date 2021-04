Libri "porno" nelle scuole elementari di Fiumicino: scoppia la bagarre - Terzo Binario News

“Sono rimasto senza parole”. A dirlo è Vincenzo D’Intino, consigliere comunale della Lega a Fiumicino. Nelle immagini – pubblicate sui social dall’esponente politico e apparse nelle scuole – si notano le caricature di chiari organi sessuali.

“Il vostro progressismo rasenta la follia. Sono solo bambini di 4-5 anni, possibile che non avete nessuno scrupolo?Possibile che il vostro odio non si ferma nemmeno davanti a dei bambini innocenti?Chi avrebbe dovuto controllare che questo “crimine” non si commettesse dov’era?È non mi si venga a dire che dipende solo dall’autonomia scolastica. Mi aspetto almeno una sua presa di posizione”.

La Fondazione Benetton in una nota si dice “profondamente rammaricata per l’errore della consegna nelle scuole di alcune copie dei volumi Imago Mundi Collection non destinati agli studenti”.

“Ci scusiamo per l’accaduto con le famiglie, i ragazzi e con le scuole che avevano aderito all’iniziativa Piccoli Passi nel Mondo per celebrare Il centenario della nascita di Gianni Rodari nell’ambito del progetto Navigare il Territorio, attivo da anni a supporto della comunità locale. Stiamo già provvedendo al ritiro delle copie”.

“Purtroppo è stato riscontrato che nelle operazioni di imballaggio dei 9.000 volumi arrivati a Fiumicino (suddivisi in160 titoli, ognuno dei quali dedicati a un singolo Paese o una comunità nativa e contenenti ciascuno una media di 200immagini), sono stati inseriti, per un errore, alcuni volumi che non erano destinati alle scuole, contenenti opere non opportune per l’età dei destinatari. Imago Mundi Collection è un progetto globale e non profit di arte contemporanea che raccoglie i lavori di oltre 26.000 artisti da tutto il mondo invitati a realizzare un’opera d’arte in completa libertà espressiva, di soggetto, di tecnica, di visione creativa. Unica costante, la dimensione dell’opera: 10×12 cm. Tra gli obiettivi di Imago Mundi Collection, la rappresentazione visiva e contemporanea dei cinque continenti, a partire dall’Arte e il dialogo tra le diverse culture del Mondo”.

Il Comune, in una nota, ha detto: “La diffusione di libri nelle scuole con immagini non adatte a un pubblico di bambini è stato un errore grave. L’Amministrazione comunale non era assolutamente a conoscenza dei materiali diffusi all’interno del progetto “Piccoli passi nel mondo”, che ha investito direttamente le scuole statali con la Fondazione Benetton. Infatti nelle scuole dell’infanzia comunali il fatto non si è verificato. Pur non togliendo nulla al valore artistico del progetto e non ponendo nessun tipo di censura alla creatività artistica, non c’è dubbio che quando ci si rivolge a un pubblico, bisogna capire di quale pubblico si tratti. I bambini sono soggetti sensibili e come tali vanno trattati. Per questo abbiamo chiesto alla Fondazione Benetton il ritiro immediato dei volumi incriminati”.