Libri, nuova location per il Festival Tolfa Gialli & Noir nella sua tradizionale edizione autunnale • Terzo Binario News

Appuntamento sabato pomeriggio nella ex chiesa di San Giuseppe. Ingresso libero

di Cristiana Vallarino

Sabato torna “Tolfa Gialli&Noir”, col suo appuntamento autunnale, in una nuova suggestiva location e un “comodo” orario pomeridiano. Dopo l’enorme successo avuto con le doppie serate della scorsa estate nel Chiostro del Polo Culturale.

E l’evento è stato presentato ufficialmente stamattina a Civitavecchia alla Fondazione Cariciv, che da sempre sostiene la manifestazione.

Introdotto dall’addetta stampa Fiorenza Gherardi De Candei, l’incontro ha visto gli interventi degli organizzatori: Manuela Moraldi, presente per l’associazione Chirone con Teresa Piroli, e Ole Tolstad, del Centro studi Italo Norvegese di Tolfa. E poi quello della sindaca Stefania Bentivoglio, a chiudere il saluto della “padrona di casa” la presidente Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco.

“Con piacere torniamo di nuovo a un gradevole confronto tra la letteratura di genere italiana e quella norvegese – ha esordito Manuela Moraldi -. Come si era iniziato fin dal 2012. Poi c’è stata la pausa dovuta al Covid, ora finalmente si è ripreso il percorso, con il supporto di Ole Tolstad, referente del Centro Studi per i rapporti con gli autori norvegesi, che ringraziamo caldamente. Tra l’altro, quest’anno il Centro ci ospita, nella ex chiesa di San Giuseppe, location davvero suggestiva, dopo che nelle scorse edizioni siamo stati al teatro Claudio o al Polo Culturale”.

“Lo scrittore italiano che presenterà il suo libro “Buio Padre” è Michele Vaccari (foto sopra), un autore genovese, giovane ma già esperto, proposto dalla Marsilio, casa editrice importante, con cui spesso abbiamo collaborato” ha ha annunciato infine la Moraldi.

“Dopo tanti scrittori, è la prima volta che portiamo a Tolfa un’autrice – ha detto poi in ottimo italiano Tolstad – Helene Flood (foto sotto) è una psicologa e ricercatrice universitaria che scrive anche romanzi. Questo libro “La terapeuta”, ed. Mondadori, racconta di una terapeuta il cui marito scompare dopo aver lasciato un sms, la polizia ritiene che la moglie abbia a che fare con la sparizione e la protagonista deve vedersela con gli investigatori”.

“Questo progetto con Tolfa Gialli&Noir ha un respiro internazionale, avendo come partner, anche economico, l’ambasciata norvegese e Norla ente statale per la diffusione della letteratura norvegese all’estero – ha continuato Tolstad -. E poi noi ci teniamo a mantenere la promessa fatta alle suore (il Centro studi ha sede nell’ex oratorio di San Giuseppe, ndr): ovvero promuovere la cultura. Siamo molto contenti che sabato sarà presente un rappresentante dell’ambasciata di Norvegia”.

Sabato l’incontro – a ingresso libero – inizierà alle 18,30: una novità rispetto alle ultime edizioni che però riporta agli esordi. L’altra novità è che a presentarlo non sarà Gino Saladini (impegnato a Milano nella promozione del suo ultimo libro), ma la scrittrice e traduttrice Gaja Cenciarelli, vincitrice del premio Corrado Alvaro col suo “Domani interrogo”. Utile sapere che alla chiesa del Centro in viale d’Italia 88, si accede anche dal piazzale del teatro Claudio, dove si potrà parcheggiare.

“Siamo davvero orgogliosi – ha quindi ribadito, fra l’altro, la sindaca – del legame che si creato tra la comunità tolfetana e quella norvegese. Uno scambio che, ci stiamo lavorando in questi giorni, continuerà anche in altri campi. Tolfa Gialli&Noir è sempre un evento che tiene gli spettatori attenti per oltre un’ora, trattando argomenti come la letteratura di genere e che attira anno dopo anno sempre più persone, riscontrando enorme apprezzamento. Di fronti a questi risultati, dovuti certo all’impegno della Chirone e della Fondazione Cariciv, l’amministrazione non può che essere costantemente a fianco di Tolfa Gialli&Noir”.

A chiudere la conferenza stampa la presidente Sarracco: “Sono felice che si torni all’appuntamento autunnale. Gialli&Noir è sempre un evento di alto livello culturale, grazie alla Chirone che lo ha creato e portato a Tolfa autori di grande spessore. Come Fondazione siamo ben contenti di supportarlo e ci fa piacere sentire che arrivano contributi anche dall’ambasciata. Sabato non mancherò”.

Foro sotto, da sinistra: Fiorenza Gherardi De Candei, Gabriella Sarracco, Stefania Bentivoglio, Manuela Moraldi, Teresa Piroli.